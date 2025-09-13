الطقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 09:32 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للارصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت 13 سبتمبر، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره .

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم شبورة مائية من 8:4 صباحاً على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ومتوقع أيضا ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة



العظمى 35 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية



العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح



العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج



العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا



العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان



العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.