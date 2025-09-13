بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية 20 سبتمبر والفصل الدراسى الثاني 7 فبراير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - وافق المجلس الاعلي للازهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على بدء العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية 20 سبتمبر الجارى، على أن يكون بداية العام الفصل الدراسى الثانى يوم 7 فبراير 2026.

ويقدم قطاع المعاهد الازهرية خدماته التعليمية لأكثر من 2 مليون طالب أزهري، حيث يعد القطاع ثاني أكبر روافد التعليم في مصر، وقاطرة التعليم الأزهري قبل الجامعي، ومن خلال أكثر من عشرة آلاف معهد، تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، يتم تقديم خدمات متميزة لمختلف المراحل التعليمية، لأبناء الوطن، وأبناء المسلمين عمومًا، حيث يقدم القطاع خدماته لطلبة وافدين من أكثر من مائة دولة حول العالم.