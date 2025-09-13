موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 للمستفيدين بالزيادة الأخيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - يتساءل كثير من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة " عن موعد صرف مستحقاتهم لشهر سبتمبر 2025، خاصة مع مرور عدة أيام من بداية الشهر، وفى هذا السياق تستعدوزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.

ومن المقرر صرف "تكافل وكرامة" لشهر سبتمبر 2025، في منتصف الشهر الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني وإجراء جميع المعاملات الحكومية والمشتريات باستخدام بطاقات الصرف.

يُذكر أن البرنامج يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الاولي بالرعاية ، بميزانية سنوية تبلغ نحو 54 مليار جنيه، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم منذ أبريل الماضي.

ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم الاستفسار أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 19680 أو البريد الإلكتروني: [email protected].