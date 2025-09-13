«الرعاية الصحية»: 70% زيادة في نسبة المستفيدين من منظومة الدعم المعنوي مقارنة بالعام الماضي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً -

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الكوادر البشرية هي أثمن موارد الهيئة وثروتها الحقيقية، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان يمثل حجر الزاوية لنجاح المنظومة الصحية وتطويرها واستدامتها.

وأوضح السبكي أن عدد العاملين بالهيئة تجاوز 42 ألف موظف، يشكل العاملون من الكوادر الطبية 68% منهم، مقابل 32% من الكوادر غير الطبية، مؤكدًا أن هذا التنوع يعزز التكامل والتناغم داخل بيئة العمل، ويضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وأشار رئيس الهيئة إلى الدور الفعّال لوحدة الدعم المعنوي بالهيئة وفروعها بالمحافظات، والتي تعمل كقناة مباشرة للتواصل مع العاملين، من خلال رصد التحديات وفحصها بشكل فوري لتحقيق الاستجابة اللازمة، بما يسهم في خلق بيئة عمل جاذبة تدعم الانتماء المؤسسي.

وأضاف أن الهيئة تقدم امتيازات اجتماعية متنوعة للعاملين، من أبرزها الخصومات الخاصة على أسعار الخدمات الطبية داخل منشآت الهيئة، حيث يحصل أقارب الدرجة الأولى على خصم 50%، فيما يحصل أقارب الدرجة الثانية من غير المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل على خصم 25%، وذلك تقديرًا لجهود العاملين وتعزيزًا لانتمائهم للهيئة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى إنجاز ومعالجة أكثر من 95% من شكاوى العاملين، مع العمل على تفعيل الخط الساخن (15305) مستقبلًا كقناة إضافية للتواصل معهم، فضلًا عن تطبيق آلية QR Code على وجبات العاملين داخل المنشآت الصحية، لاستقصاء آرائهم واستقبال الملاحظات بشكل لحظي، بما يضمن سرعة الاستجابة ويعزز من قنوات التواصل.

ولفت رئيس هيئة الرعاية إلى حرص الهيئة على تخليد ذكرى شهداء الفريق الطبي من خلال إطلاق أسمائهم على 5 منشآت طبية تابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، تشمل: وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت، ومركز طب الشهيد محمد إسماعيل بالإسماعيلية، مركز طب أسرة الصيدلانية سمر عبد الرحمن ببورسعيد، مركز طب أسرة الشهيد محمود ناصر، ومركز طب أسرة الشهيد محمد بغدادي بالأقصر.

هذا، بجانب إطلاق حزمة متكاملة من الامتيازات الاجتماعية، تشمل تكريم المتميزين من العاملين، وتنظيم رحلات عمرة، إلى جانب المسابقات الثقافية والرياضية للعاملين وأبنائهم، بما يعزز قيم الانتماء المؤسسي.

وأكد رئيس الهيئة أن نسبة المستفيدين من منظومة الدعم المعنوي ارتفعت بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن تنوع الأنشطة الترفيهية والاجتماعية وتعددها يلبي مختلف احتياجات العاملين، ويعزز ثقتهم بالهيئة باعتبارها مؤسسة داعمة لمواردها البشرية.