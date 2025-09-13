سبحة وجلبات أبيض وتوتر واضح.. كواليس ظهور سارة خليفة الأول بجلسة محاكمتها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - ظهرت المتهمة سارة خليفة، لأول مرة خلال أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، ضمن 27 متهمًا آخرين فى قضية تكوين عصابة إجرامية منظمة متخصصة فى جلب المواد المستخدمة بتخليق المواد المخدرة، تمهيدًا لتصنيعها والاتجار فيها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وظهرت سارة خليفة داخل قفص الاتهام، وهى تقف بملامح متوترة مرتدية جلباب أبيض ممسكة فى حديد حجز المحكمة،وفى يديها سبحة صغيرة، تمسكت بها طوال الجلسة، وشفتاها تتحرك بشكل سريع.

وعندما واجهتها هيئة المحكمة بما نسب إليها، ردت: "والله العظيم ما حصل، عمرى ما شوفت المخدرات إلا يوم ما اتصورت معاها فى القضية، ثم رفعت يدها أمام المنصة لتكشف عن آثار إصابة قديمة، أنا عندى عاهة مستديمة فى إيدى من التعذيب".

النيابة العامة كانت قد أحالت سارة خليفة و27 آخرين لمحكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن شبكة إجرامية منظمة استوردت مواد خام من الخارج لاستخدامها فى تصنيع المخدرات، حيث بلغت الكميات المضبوطة أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمكونات الكيميائية، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم، مع إدراج الهاربين على قوائم ترقب الوصول.

وتواجه سارة عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد بتهمة التصنيع والاتجار فى المواد المخدرة، فضلًا عن مواجهة تهمة أخرى بتعاطى المخدرات تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، بحسب نصوص القانون المصري.

ورغم محاولاتها إنكار كل ما وُجه إليها، ظلّت سارة خليفة طوال الجلسة ممسكة بسبحتها، تردد كلمات غير مسموعة بين الحين والآخر، فى محاولة واضحة لتثبيت أعصابها أمام لحظة هى الأصعب فى حياتها.