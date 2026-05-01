وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 مايو 2026 01:59 صباحاً - محمد أحمد_ أصدر دكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حركة تنقلات وتعيينات موسعة للقيادات، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ الانضباط المؤسسي داخل قطاعات الوزارة.

وشملت الحركة 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة، إلى جانب ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار رؤية تعتمد على تقييم شامل للأداء وإعادة توزيع الكفاءات وفق متطلبات المرحلة.

وتأتي هذه القرارات ضمن تنفيذ خطة الدولة للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة، حيث أصدر الوزير 25 قرارًا وزاريًا تنوعت بين التعيين وتجديد التعيين وتجديد الندب وإنهاء الندب، إلى جانب إجراء تنقلات موسعة على مستوى الديوان العام ومديريات التموين.

وأكد الوزير أن الحركة تستهدف رفع كفاءة العمل وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الوزارة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت التغييرات عددًا من مديريات التموين بالمحافظات، من بينها تعيين وتكليف قيادات جديدة في مطروح ودمياط وكفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية وقنا، إلى جانب الدفع بوكلاء مديريات في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والمنيا ومطروح وشمال سيناء والإسكندرية وسوهاج.

كما تضمنت الحركة تعيين مديرين عموميين بديوان عام الوزارة في إدارات الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، ومتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية، إلى جانب تجديد تعيين 20 قيادة ما بين مديري عموم ومديري مديريات ووكلاء مديريات.

وأوضح د. شريف فاروق أن هذه التغييرات جاءت استنادًا إلى تقييم دقيق لمستويات الأداء، وبما يضمن إعادة توزيع الكوادر القيادية بصورة تحقق كفاءة أكبر في تنفيذ السياسات التموينية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الحركة تستهدف الدفع بقيادات قادرة على التعامل الميداني مع التحديات، خاصة في ملفات ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منظومة الدعم، وضمان استقرار وتوافر السلع الأساسية.

وشدد وزير التموين على تنفيذ خطة التطوير المؤسسي بشكل مرحلي، مع ربط الاستمرار في المواقع القيادية بمعدلات الأداء الفعلية على أرض الواقع.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه التحركات هو الارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات ودعم منظومة الأمن الغذائي.

