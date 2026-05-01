نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم الأمريكي يتسارع في مارس مع ارتفاع أسعار البنزين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 مايو 2026 01:59 صباحاً - _ تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب مع إيران، مما عزز توقعات الأسواق المالية بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير حتى فترة متقدمة من العام المقبل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي، مسجلًا أكبر زيادة منذ يونيو 2022، بعد ارتفاع غير معدل بلغ 0.4% في فبراير.

وجاءت بيانات التضخم متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم الأمريكي يتسارع في مارس مع ارتفاع أسعار البنزين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.