وزير الخارجية: نبذل جهدا كبيرا لحظر استخدام القوة فى حل المنازعات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 12:36 مساءً -

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على أهمية السيادة، قائلا: "مسألة السيادة للدول مسألة مهمة جدًا فيما يخص السياسة الخارجية المصرية، وعدم انتهاك سيادة الدول مسألة مهمة جدًا".

وأضاف الوزير خلال "صالون ماسبيرو: "العنصر الثالث بطبيعة الحال وهو عنصر شديد الأهمية والخطورة، مبدأ عدم استخدام القوة في حل المنازعات. لأننا الآن يحكمنا شريعة الغاب. دولة لديها قدرات عسكرية تتدخل بشكل سافر، وبشكل يعني لا يعطي أي اهتمام لأي أعراف أو قوانين، ويتم استخدام القوة المفرطة، القوة وغطرستها في إملاء سياسات وتوجهات بل ومؤامرات محددة".

وتابع وزير الخارجية: "هذه مسألة شديدة الخطورة، فمن ثم علينا مسؤولية، علينا يعني جهد ومسؤولية كبيرة في العمل على حظر والتأكيد على حظر استخدام القوة في حل المنازعات بالتأكيد".