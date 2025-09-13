وزير الخارجية: الدولة المصرية تدعم احترام القانون الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 12:36 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تدعم التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي، متابعا: "هو عنصر يمكن هناك الكثيرون من سيتهكمون عليه.. ولديهم أسباب مشروعة ليتحدثوا أين هذا القانون الدولي؟ وأين مبادئ القانون الدولي؟ وأين ميثاق الأمم المتحدة مما يحدث من أعمال قتل وجرائم وإبادة ومجاعة ترقى إلى الإبادة الجماعية وترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف خلال "صالون ماسبيرو": "لكن علينا كدولة متوسطة علينا أن نبذل كل الجهد في إعادة التأكيد على أهمية القانون الدولي وأهمية احترام القانون الدولي وفرض احترام ميثاق الأمم المتحدة لأن هذا هو البديل العملي الوحيد لأن تكون هناك حياة مدنية متحضرة في هذا العالم الذي يعني تسوده للأسف الشديد شريعة الغاب.. وهناك أيضًا بطبيعة الحال عناصر كثيرة فيما يتعلق تندرج في إطار هذا المبدا الهام ومنها بطبيعة الحال احترام الرأي العام وأيضًا احترام المجتمع المدني والديمقراطية وقيم الديمقراطية وهذا أمر يعني أيضًا كثيرون سيتساءلون أي ديمقراطية تتحدث عنها وهناك دول غربية لطالما أعطتنا الدروس في احترام حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية وهي خرساء الآن لا تتحدث ولا تدين.. تحرك ساكنًا في التعامل مع كل هذه الانتهاكات السافرة".

وتابع وزير الخارجية: "وصل الأمر أن هناك دول غربية تدعي لواء الديمقراطية كان هناك بعض الطلبة وبعض الشباب الذين خرجوا في مظاهرات للتعبير مظاهرات سلمية للتعبير عن آرائهم وتم تهديدهم بل وتم ترحيلهم إذا كانوا لم يكن يملكون جنسية هذه الدولة وهذا أمر يعني شديد الخطورة لكن علينا ألا نكف عن التأكيد على القانون واحترام حقوق الإنسان واحترام مبادئ الديمقراطية وهذا هو عنصر أساسي من عناصر مبدا الاتزان الاستراتيجي ليس لإرضاء أي طرف خارجي ولكن لمصلحة المجتمعات المصرية والعربية بطبيعة الحال".