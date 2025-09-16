وزير الإسكان يُوجه بمراجعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء بالمدن الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة مراجعة كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بمواجهة الأمطار والسيول في فصل الشتاء بالمدن الجديدة.

وشدد الوزير على ضرورة وجود فرق عمل متخصصة لسرعة التعامل مع سوء الأحوال الجوية، وزيادة مياه الأمطار، مع ضرورة توافر المعدات اللازمة للتدخل السريع والتعامل، بالإضافة إلى أهمية المراجعة الدورية لمصارف الأمطار، وبلاعات الصرف الصحى، للتأكد من تطهيرها، وجاهزيتها.





وأكد وزير الإسكان، أهمية التنسيق الدائم والمستمر مع الجهات المعنية مثل إدارة الحماية المدنية، هيئة الإسعاف، شركات توزيع الكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لضمان التدخل السريع للتعامل مع الأزمات، وتكثيف أعمال تطهير مصارف الأمطار والمطابق الرئيسية للصرف الصحي لضمان استيعاب كميات المياه الزائدة وتصريفها بشكل آمن وسريع، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتجنب أي أزمات قد تؤثر على سير المرافق أو حياة المواطنين.





وفي هذا الإطار، تفقد مسئولو عدد من أجهزة المدن الجديدة (مدينة القاهرة الجديدة، مدينة السويس الجدية ، مدينة أسيوط الجديدة ، مدينة قنا الجديدة) اصطفاف لمعدات شركات الصيانة ومعدات الجهاز الخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والمياه المعالجة، وتم تنفيذ تجارب عملية للمعدات على الطبيعة للتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة وتجربتها ميدانيا وتضمن الاصطفاف التأكيد من فاعلية وقدرة لجنة الأزمات والكوارث للتدخل السريع والفعال لمجابهة كافة التحديات والأزمات للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات .