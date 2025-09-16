مدبولي: وعي المواطن خط الدفاع الأول.. وماضون في الخطط التنموية رغم الأزمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، أن الدولة المصرية تعمل في خضم أزمات سياسية محيطة، الأمر الذي يتطلب زيادة وعي المواطن بحجم التحديات، وضرورة تماسك الجبهة الداخلية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تحليل وتوضيح محاولات إسرائيل لإعادة رسم المنطقة، قائلا إن "أكبر ما نواجهه هو الشائعات والحروب النفسية التي تبث حالة من اليأس والتشكيك".

وأضاف: "الموقف السياسي المصري ثابت وواضح، ونسعى لتنسيق كامل مع الدول الإسلامية".

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أوضح مدبولي أن المؤشرات والتكهنات بنمو الاقتصاد المصري إيجابية، مع استقرار سعر الدولار ووجود مؤشرات على التحسن، مؤكداً أن ثمار هذه الجهود ستنعكس تدريجياً على المواطن.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف الأسعار، لافتاً إلى أن الدولة نقلت مليون ونصف أسرة من العشوائيات، فيما يستفيد 7 ملايين أسرة من برنامج "تكافل وكرامة"، كما تم إنجاز تقدم كبير في قوائم الانتظار للعمليات الكبرى مثل زراعة الكبد.

وكشف عن الإسراع في تطبيق مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث ستبدأ المرحلة الثانية من الإسكندرية.

وأشار مدبولي إلى أن القطاع الخاص تجاوز نسبة 60% من حجم الاستثمارات، بينما عادت الدولة للقيام بدورها الطبيعي في توفير الاحتياجات الأساسية، موضحاً أن 60% من إنتاج الطاقة يعتمد على الغاز، مع التوسع السريع في إدخال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، مؤكداً أن المستهدف هو الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بسرعة إنجاز هذا الملف.

وحول الوضع الإقليمي، قال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية لديها خطط واضحة للتعامل مع أي محاولات لدفع الفلسطينيين نحو الحدود، مؤكداً ثوابت مصر الراسخة في رفض التهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

واختتم مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى أن استمرار المسار الاقتصادي الحالي سيسهم في تحسن ملموس خلال عامين، لكنه حذر من أن أي تصعيد أكبر في غزة قد تكون له تداعيات على الأوضاع في مصر والمنطقة.

حضر اللقاء كلا من الدكتور خالد عبدالعزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجى الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورؤساء الهيئات الإعلامية.