الداخلية توجه قوافل إنسانية إلى المناطق الأولي بالرعاية لتوزيع المستلزمات المدرسية علي الطلاب (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 05:28 مساءً - فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين .. فقد قامت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال على الفئات الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بمناسبة العام الدراسى الجديد.. ويأتى ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمختلف المحافظات ، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.. حيث تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.