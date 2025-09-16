مدبولى لرؤساء التحرير: قضية المياه مسألة وجودية ولن نتوانى عن حماية حقوقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 05:28 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية المياه بالنسبة لمصر "مسألة وجودية"، مشدداً على أن الدولة لا تدخر جهداً في حماية حقوقها المائية في نهر النيل.

وقال مدبولي، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، إن بعض الأطراف تروج أن مصر تمثل عائقاً أمام تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل، وهو أمر غير صحيح، مضيفاً: "مصر ليست ضد أي عملية تنمية تحدث في دول الحوض، بل هي أحرص من كثيرين على مصلحة هذه الدول".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر سعت على مدار سنوات للتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا، ورغم عدم نجاح الأمر حتى الآن، فقد عملت الدولة بالتوازي على خطط لترشيد استهلاك المياه والتوسع في مشروعات التحلية.

وأوضح أن التحدي الأكبر يتمثل في مواجهة أي موجات جفاف محتملة، وهو ما قد يخلق أزمة حقيقية، مؤكداً أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لتوضيح هذه القضية على كافة المستويات ومع جميع الأطراف والمنظمات الدولية.

حضر اللقاء كل من الدكتور خالد عبدالعزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجى الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورؤساء الهيئات الإعلامية.