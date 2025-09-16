رئيس الوزراء: تطوير منطقة وسط البلد مع الحفاظ على الطابع العمرانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 05:28 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه منطقة وسط البلد مسجلة ولا يستطيع احد تغييرها بل نعمل على تطويرها دون المساس بشكلها العمرانى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف، إن هذه المنطقة هى بالأساس كانت قلب القاهرة النابض وهناك تجارب كثيرة لدول ونحن نعمل فى إطار الرؤية الشاملة ويتداخل معنا القطاع الخاص لتطويرها مع الحفاظ على طابعها مع التأكيد على أن جزء كبير من العقارات فى وسط البلد مملوكة لهيئات ومؤسسات تتبع الدولة.