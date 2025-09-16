رئيس وزراء آيرلندا يدعو لمحاسبة حكومة إسرائيل بتهمة الإبادة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 06:36 مساءً - قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إنه من الواضح جدا من تقرير الأمم المتحدة أن إبادة جماعية تحدث ويجب محاسبة حكومة إسرائيل.

وأضاف "نحتاج إلى تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لوقف هجومها على غزة".

وفي سياق آخر، أكدت القناة الـ 12 الاسرائيلية أن قوات الجيش أجبرت نحو 350 ألف فلسطيني على النزوح من مدينة غزة، مشيرة إلى تواجد 600 ألف آخرين داخل المدينة حتى الآن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق المرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون 2" في قطاع غزة، موضحًا أن العملية تشمل التقدم بمناورة برية باتجاه قلب مدينة غزة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن الجيش بدأ عملية حاسمة في غزة، مؤكدا أن إسرائيل دخلت مرحلة حاسمة من العمليات العسكرية. وأضاف نتنياهو أن اليوم قد يشهد أحداثا مهمة ترتبط بتطورات العملية.

بدوره، قال رئيس المعارضة يائير لبيد، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لم أسمع في حياتي عن عملية عسكرية بلا هدف سياسي. يرسل الجيش للقتال في غزة وقد يقتل أسرى وجنود، ولا أحد يفهم الهدف".

وأضاف لبيد: "لا يمكن لدولة أن تخوض معركة قد تمتد سنة كاملة دون أهداف واضحة، لكن كل شيء ممكن لدى حكومتنا".

من جانبه، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن ما أسماه بدء وقت الحسم في غزة، في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لبدء المرحلة البرية من العمليات العسكرية في المدينة.