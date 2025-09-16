أخبار مصرية

ضبط سيدة اتهمت رجال شرطة قسم بنى سويف بالقبض على شقيق زوجها دون حق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 07:32 مساءً - فى إطار كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بقسم بنى سويف، بالقبض على شقيق زوجها دون وجه حق وتلفيق قضية له.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13الجارى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف، حدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيق زوج الظاهرة بمقطع الفيديو وإثنين آخرين "لهم معلومات جنائية")  طرف ثانى (شخصين "لهما معلومات جنائية) لخلافات مالية فيما بينهم تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب، وأمكن ضبط الطرفين فى حينه وبحوزة شقيق زوج الظاهرة بالمقطع (فرد خرطوش ، سلاح أبيض) وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة بنى سويف)، وبمواجهتها إعترفت بإدعائها الكاذب لمحاولة التشكيك فى ملابسات ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

