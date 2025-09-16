منذ فجر اليوم .. استشهاد أكثر من 100 فلسطينى فى غزة جراء الغارات الإسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - استشهد 101 فلسطينيا فى قطاع غزة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم /الثلاثاء/ وحتى الآن.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها "إن 86 مواطنا استهدوا فى شمال القطاع غالبيتهم بمدينة غزة، و9 شهداء فى وسط القطاع، و6 شهداء فى الجنوب".

وفى آخر الغارات، استشهد 5 مواطنين فى استهداف الاحتلال مركبة تقل نازحين قرب ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.وكانت مصادر طبية فى قطاع غزة قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64 ألفا و964 شهيدا، و165 ألفا و312 إصابة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.



وفى الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطينى، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قصرة جنوب نابلس.. ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن عدة آليات عسكرية لقوات الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت شوارعها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحى وجرى نقله للمركز الطبى فى البلدة".



وفى السياق، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات جنوب نابلس.. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى (صرة، ويتما عقربا، وأوصرين، وقبلان، ودوما)، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينة طوباس وقرية تياسير شرق المدينة.



وقالت مصادر محلية "إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تياسير ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون التبليغ عن إصابات، قبل أن تتجه دوريات الاحتلال إلى مدينة طوباس".