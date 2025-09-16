وزير الخارجية يلتقى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، وامكيلى مينى، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فى إطار الحرص على دعم جهود التكامل الاقتصادى والتجارى والتعاون القارى بين دول أفريقيا.

أكد الوزير عبد العاطى دعم مصر الكامل للاتفاقية التى تم تدشينها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى عام 2019 ورئاسة مصر الحالية لهيئة مكتب الاتفاقية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة، وأهداف أجندة الاتحاد الأفريقى للتنمية 2063، مشيرًا إلى ما تتيحه من فرص لزيادة حجم التجارة البينية الأفريقية والتبادل التجارى وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج الأفريقى فى الأسواق الخارجية.

شدد وزير الخارجية على الحرص على مواصلة إسهامها فى مجالات بناء القدرات والدعم الفنى لسكرتارية الاتفاقية خاصة أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية فى دعم الأجندة التنموية القارية من خلال ما تقدمه من خبرات متراكمة فى المجالات التجارية والتنموية، فضلًا عن برامج التدريب وبناء القدرات التى تتيحها مصر للأشقاء الأفارقة بما يعكس إسهامها المباشر فى تعزيز قدرات القارة على تحقيق الاندماج الاقتصادى والتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير للدعم المصرى المستمر للاتفاقية، مشيدًا بالدور الريادى لمصر فى دفع قضايا القارة على المستويين الإقليمى والدولى، مشيرًا إلى الفرص التى تتيحها الاتفاقية فى شتى المجالات، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق مع القاهرة بما يعزز استفادة الدول الأفريقية من الاتفاقية ويخدم أهداف التنمية المشتركة. كما أطلع السكرتير العام وزير الخارجية على أهم مناقشات ومخرجات خلوة وزراء تجارة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الذى تستضيفه مصر خلال الفترة 11 – 16 سبتمبر 2025.