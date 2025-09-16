أحمد موسى: الاحتلال يبدأ مخطط التهجير فى غزة.. ومصر مستعدة لأى سيناريو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - أكد الإعلامى أحمد موسى أن فجر اليوم بدأ جيش الاحتلال الإرهابى فى تنفيذ مخطط التهجير، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى مدينة غزة هو بداية التهجير وبداية تصدير أزمة إلى مصر.

وقال الإعلامى أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الاحتلال يقصف مخيم الشاطئ وميناء غزة والرمال وشارع الرشيد، بهدف دفع السكان نحو المواصى ومنها إلى مصر عبر البحر، موضحًا أن من يستطيع السباحة قد يصل إلى الحدود المصرية، فى ظل حصار جوى وبحرى خانق يفرضه الاحتلال، بينما نتنياهو يقتل المئات.

وأضاف أن سكان مخيم الشاطئ والشيخ رضوان لا يملكون خيارًا سوى البحر، معتبرًا أن مصر تواجه أزمة كبيرة، وأن الأوضاع الحالية أخطر من عام 1967، داعيًا كمواطن إلى الانتباه لهذه التطورات.

وأوضح الإعلامى أحمد موسى أن العدو لن يتمكن من تهديد مصر إذا ظلت الجبهة الداخلية متماسكة، مؤكدًا أن ما حدث فى 5 يونيو 1967 لن يتكرر، وأن الأهم هو الحفاظ على وحدة الـ 108 ملايين مواطن، مع الالتفاف حول الدولة المصرية ومؤسساتها بوعى وتركيز شديد لما هو قادم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية مستعدة لأى سيناريو قادم منذ 7 أكتوبر 2023، وأنها قادرة على التعامل مع مختلف التحديات، مشددًا على أن تماسك الجبهة الداخلية هو الأهم، داعيًا إلى تجنب المهاترات والقضايا الجانبية، لأن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتجاوز الخلافات، مشيرًا إلى أن أى تهديد سيمتد تأثيره إلى المنطقة بأكملها.