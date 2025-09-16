مدبولى: النيل مسألة وجودية لمصر وأجهزتها لن تتوانى فى حماية حقوقها المائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:28 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي ثقته في دور المجالس والهيئات الإعلامية المعنية بهذه القطاعات، مشيرًا إلى أهمية إشراك جميع ممثلي المؤسسات الإعلامية، مؤكدا أن هذا هو توجيه الرئيس، ويشمل هذا التوجيه أيضا ملف الثقافة والدراما والمسرح والسنيما.

وفيما يتعلق بسؤال حول مشاركة الإعلاميين في تطوير صناعة الإعلام قال رئيس الوزراء: تكليف الرئيس واضح في هذا الأمر، وهو تشكيل لجنة وطنية من جهات مستقلة، تقوم بتنفيذ عدد من المستهدفات وتقوم الحكومة بمتابعة تنفيذ هذه المستهدفات، مشيرًا إلى أن تكليفات فخامة الرئيس واضحة بمشاركة جامعة لوضع خارطة تطوير الإعلام المصري.

وفيما يخص زيادة أسعار الغاز وما أثير في هذا الشأن، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الموضوع تتم دراسته في إطار منظومة متكاملة للاقتصاد المصري.

وردًا على سؤال حول ملف سد النهضة، أكد رئيس الوزراء أن قضية المياه بالنسبة للدولة المصرية هي قضية وجودية، مشيرًا إلى أن مصر أحرص ما يكون على التعاون مع دول حوض النيل في إقامة المشروعات التنموية المختلفة، ومؤكدًا أن مصر تدعم أي جهود تنموية في هذه الدول.

وفي هذا الصدد، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر بأجهزتها المختلفة لن تتوانى في حماية حقوقها المائية؛ لأن نهر النيل بالنسبة لنا هو مسألة وجودية، ومصر تعتمد بشكل شبه أساسي على نهر النيل.

واتصالا بسؤال أحد رؤساء تحرير الصحف حول انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهر، قال رئيس الوزراء، إن الإنتاج من حقل ظهر كان قد انخفض في فترة من الفترات نتيجة أزمة مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، كما أن هذه الحقول قد تشهد انخفاضا في الإنتاج مع مرور الوقت لأنها غير مستدامة، مضيفًا أنه بعد انتهاء هذه أزمة مستحقات الشركاء الأجانب عاد الإنتاج مرة أخرى من حقل ظهر إلى مستوياته الطبيعية.