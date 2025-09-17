حدث منذ قليل .. الآلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو عقب تكثيف العمليات العسكرية فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء، أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس مع تزايد المخاوف بشأن مصير الرهائن بعد أن نفذت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية للاستيلاء على غزة.



وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن المظاهرة الرئيسية كانت خارج مقر إقامة نتنياهو، بينما تظاهر عدة مئات آخرون خارج مكتبه، حيث كان يعقد مؤتمراً صحفياً حول الاقتصاد.

ويُعتقد أن العديد من الرهائن موجودون في غزة وقد أعربت أسرهم عن قلقهم من احتمال تعرضهم للأذى جراء غارات الجيش الإسرائيلي.



وحثت ماكابيت ماير، عمة التوأم المحتجزين جالي وزيف بيرمان، نتنياهو على الخروج والتحدث إلى عائلات الرهائن، منتقدةً مواصلة العمليات الإسرائيلية في غزة إذ قالت "إلى أي جحيم تقودوننا؟".



وقال نتنياهو، اليوم، إن إسرائيل لن تتوقف عن التصعيد العسكري في قطاع غزة حتى استعادة المحتجزين.