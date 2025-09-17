إجراءات قانونية ضد شخصين بغسل 50 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، أتم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بشمال سيناء، وذلك بسبب تورطهما في غسل أموال قدرها حوالي 50 مليون جنيه، تم الحصول عليها من تجارة المواد المخدرة وترويجها.

ووفقًا للتحقيقات، قام الشخصان (عنصر جنائي وزوجته) باستخدام تلك الأموال لشراء عقارات وسيارات بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة قانونية عليها.

تم تقدير قيمة الممتلكات التي تم شراؤها بحوالي 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية