ضبط عنصر جنائي بالإسكندرية تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر جنائي بالإسكندرية، تخصص في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكدت قيام أحد العناصر الجنائية "حاصل على دبلوم"، بإنشاء عدة حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفات مختلفة; للنصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بإمكانية تقديم خدمات لهم بمقابل مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واضطلاعه بإنشاء حسابات بأسماء وهمية لاستغلالها في نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.