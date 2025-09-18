المتحدة تعلن تعيين علا الشافعى رئيسا لمجلس إدارة اليوم السابع وعبد الفتاح عبد المنعم رئيسا للتحرير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 08:34 مساءً - تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيساً لمجلس إدارة جريدة وموقع اليوم السابع، وتعيين الكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم رئيساً للتحرير.

ويأتي قرار الشركة المتحدة ليعكس إيمان المؤسسة بأهمية تمكين الكفاءات الشابة وإعطاء الفرصة للقيادات في مواقع صنع القرار الإعلامي. وتعد هذه الخطوة إضافة نوعية تسهم في إدخال روح جديدة وأفكار مبتكرة تعزز من تفاعل الصحيفة مع قضايا المجتمع، وتدعم حضورها بين الأجيال المختلفة بروح عصرية تحافظ على المهنية والهوية في آن واحد.

وتتوجه الشركة المتحدة للكاتب الصحفي أكرم القصاص بخالص الشكر والتقدير لما قدمه من نجاحات خلال فترة رئاسة مجلس إدارة اليوم السابع واسهاماته البناءة في تطوير هذه المنظومة الإعلامية التي لطالما حافظت على مكانها في صدارة وسائل الإعلام في مصر والعالم العربي. لقد أسهمت رؤيته المهنية وقيادته الحكيمة في تعزيز مكانة الصحيفة ودورها الإعلامي المسؤول، ورسّخت قيم المصداقية والمهنية في العمل الصحفي.