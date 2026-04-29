ضبط مدير مصنع عسل نحل غير مرخص بحوزته كمية كبيرة من العسل مجهول المصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 06:30 مساءً - إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع عسل نحل "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وبحوزته 18 طن عسل نحل خام مجهول المصدر، معبأة داخل تنكات معدنية، 5 طن عسل نحل معبأ داخل عبوات مختلفة مدون عليه بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية، 10 آلاف عبوة عسل نحل منشط مصنعة من خامات مجهولة المصدر، و5 آلاف عبوة مستلزمات تعبئة، تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.