طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

الطقس اليوم.. ارتفاع بالحرارة وأجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 29 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:32 صباحاً -  

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، ​استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ل​يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً.

 

​أهم الظواهر الجوية:

​شبورة مائية: من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

 

​نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

​فرص سقوط أمطار: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

 

- ​الطقس فى القاهرة

​العظمى: 29 درجة.

 

​الصغرى: 17 درجة.

 

​الطقس فى الإسكندرية

​العظمى: 24 درجة.

 

​الصغرى: 15 درجة.

 

​الطقس فى مطروح

​العظمى: 24 درجة.

 

​الصغرى: 15 درجة.

 

​الطقس فى سوهاج

​العظمى: 33 درجة.

 

​الصغرى: 17 درجة.

 

​الطقس فى قنا

​العظمى: 33 درجة.

 

​الصغرى: 19 درجة.

 

​الطقس فى أسوان

​العظمى: 35 درجة.

 

​الصغرى: 19 درجة.

 

