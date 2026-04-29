رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 06:30 مساءً - هنأ المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال.

ونشر المستشار هشام بدوى، على صفتحه الرسمية على تويتر، تهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة عيد العمال، معربا خلالها عن خالص التقدير والعرفان لعمال مصر كافة؛ وجاء نص التهنئة على النحو الآتي:

"يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم السادة أعضاء المجلس، بخالص التهاني وصادق الأمنيات إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يُجسد قيمة العمل ويُبرز دوره المحوري في بناء الأوطان وتحقيق التنمية. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشيد بالدور الوطني العظيم لعمال مصر المخلصين، سواعد الوطن وأحد أهم ركائزه الأساسية وأعمدته الراسخة، الذين نكن لهم كل العرفان والتقدير لما يحققوه من إنجازات على أرض وطننا الحبيب".