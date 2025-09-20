إسرائيل منبوذة رياضيا.. دعوات لطرد منتخب الاحتلال من كأس العالم وتصفيات أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - قالت وسائل إعلام عبرية، إن هناك مخاوف في تل أبيب من إمكانية إبعاد المنتخب الإسرائيلي عن تصفيات المسابقات الأوروبية، ومنع مشاركة نادي "مكابي تل أبيب" في الدوري الأوروبي، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتصعيد العسكري في المنطقة من قبل حكومة نتنياهو وخاصة بعد قصف العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت القناة الـ12 العبرية، إنه من المتوقع طرح هذا الأمر في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الأسبوع المقبل، ويحاول المسؤولون الإسرائيليون منع هذه الخطوة.
قبل نحو شهر، وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لافتة كُتب عليها "كفى قتلًا للأطفال، كفى قتلًا للمدنيين" في بداية مباراة كأس السوبر بين باريس سان جيرمان وتوتنهام. وجاء في منشور للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على شبكة X، نُشر بالتزامن مع عرض اللافتة: "الرسالة واضحة وقوية".
في السياق ذاته نقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن باتكسي لوبيز، المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في البرلمان الإسباني، أكد أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة قد يدفع الحكومة الإسبانية والاتحاد المحلي لكرة القدم إلى اتخاذ موقف حاسم يصل إلى حد الانسحاب من بطولة كأس العالم 2026.
وقال لوبيز، خلال مؤتمر صحفي، "الغالبية العظمى من المجتمع الإسباني لا يمكنها أن تتسامح مع الصور القادمة من غزة، حيث يُقتل الأطفال وتُدمّر المدن وسط صمت دولي غير مبرر".
وجاء ذلك بعد تصاعد الجدل في إسبانيا عقب تصريحات رسمية لوّحت بانسحاب بطل أوروبا من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حال مشاركة منتخب إسرائيل لكرة القدم بالبطولة.
وشدد المسؤول الإسباني على ضرورة استبعاد منتخب إسرائيل من جميع المسابقات الرياضية الدولية، على غرار ما حدث مع روسيا عقب غزوها أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون السبيل الوحيد للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو.