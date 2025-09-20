إسرائيل منبوذة رياضيا.. دعوات لطرد منتخب الاحتلال من كأس العالم وتصفيات أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - قالت وسائل إعلام عبرية، إن هناك مخاوف في تل أبيب من إمكانية إبعاد المنتخب الإسرائيلي عن تصفيات المسابقات الأوروبية، ومنع مشاركة نادي "مكابي تل أبيب" في الدوري الأوروبي، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتصعيد العسكري في المنطقة من قبل حكومة نتنياهو وخاصة بعد قصف العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إنه من المتوقع طرح هذا الأمر في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الأسبوع المقبل، ويحاول المسؤولون الإسرائيليون منع هذه الخطوة.