عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف برئاسة الوزير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 12:32 مساءً -

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف برئاسة الدكتور هانى سويلم ، وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية ، وبحضور السادة أعضاء الجمعية والسادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

وتم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للرى و الصرف عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .

كما تم خلال الإجتماع استعراض ما تحقق من تحسن فى أحوال الشركة القابضة للرى والصرف خلال الفترة الماضية مع تنفيذ عده إجراءات إصلاحية أدت لحدوث نقلة نوعية بالشركة، حيث قامت الشركة بسداد جزء من المديونيات المستحقة عليها لعدد من الجهات، كما تمكنت الشركة من زيادة معدل الإستثمارات المالية والتى كان له أثر فى تحقيق صافى ربح بنحو ١٣ مليون جنيه، وتم خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تحقيق نتائج جيدة، وبدء موازنة العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بوضع جيد، حيث تواصل الشركة تنفيذ عدد من المشروعات القائمة والإعداد لمشروعات أخرى جديدة، مع مواصلة الوفاء بمرتبات العاملين بالشركة والشركات التابعة حفاظاً على بيئة عمل مستقرة .

وتم إستعراض الرؤية المستقبلية للشركة والتى تعتمد على ثلاث ركائز أساسية هى تعزيز الاستقرار المالي للشركة والشركات التابعة، والبحث عن فرص استثمارية جديدة تضمن الاستفادة المثلى من المعدات والموارد المتاحة، وتطوير الأداء التشغيلى عبر شراء معدات حديثة تسهم في إنجاز الأعمال بكفاءة وفي أوقات قياسية .

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال دراسة إحتياجات السوق المحلى والخارجى، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات .

كما أكد سيادته على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة .

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع السادة الحضور على الجهد المبذول، سواء السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الدعم المقدم من سيادتهم، أو الجهد المبذول من الشركه القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، مطالباً ببذل المزيد من الجهد للإستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا إستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة إستثمارية للشركة .