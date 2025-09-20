رئيس مجلس الوزراء خلال احتفالية افتتاح عددٍ من المشروعات بـ "القنطرة غرب الصناعية"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 12:32 مساءً -

خلال احتفالية افتتاح عدد من من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى كلمة من اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي رحب بالحضور، قائلاً: "يُشرفنا اليوم حضور رئيس مجلس الوزراء الذي نعتز ونفتخر بزيارته الكريمة لمحافظة الإسماعيلية، والتي تمثل دعماُ كبيراُ لنا ولمسيرة التنمية بالمحافظة وتأكيداُ على الجهود المتواصلة للدولة في دعم الاستثمار والاقتصاد والصناعة بالإسماعيلية". كما توجه بالشكر والتقدير إلى أصحاب المصانع والمستثمرين علي ثقتهم في الاقتصاد المصري والاستفادة من القوانين المنظمة للاستثمار والتي ساعدت علي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية و تعزيز بيئة الأعمال.

وأكد أن الدولة المصرية أولت بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماماً كبيراً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، من خلال إقامة مشروعات كبري في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية، فضلا عن دورها الحيوي في خلق فرص عمل للشباب، وتكوين مجتمعات صناعية متكاملة الخدمات والمرافق بها، بما يسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين.

وتوجه المحافظ أيضاً بالشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جهودها المستمرة و جولاتها الترويجية حول العالم، والتي أثمرت عن جذب استثمارات كبري في قطاعات حيوية، يأتي على رأسها صناعة المنسوجات والملابس لتتحول إلى مركزٍ لصناعة المنسوجات في مصر، بما تمتلكه من موقع فريد، وبنية تحتية متكاملة، ومناخ استثماري جاذب، لافتاً إلى أن ما نشهده اليوم يُجسد بوضوح أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الصناعة في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص والمستثمرين.

كما توجه اللواء أكرم جلال بالشكر والتهنئة تشن سونـجفو، رئيس مجلس إدارة شركة هنج شنج الصينية للمنسوجات، والسيد / نورالدين اوروجلو، رئيس مجلس إدارة شركة اوروجلو التركية، على افتتاح مصنعيهما بالمنطقة، مشيداً بالتزامهما بالتوقيتات المُحددة لبدء الأعمال؛ وهو مؤشر على توفير كافة التسهيلات المطلوبة للمستثمرين لبدء الإنتاج والعمل.

وأكد استمرار محافظة الإسماعيلية في تقديم كامل الدعم والتيسيرات الممكنة للمستثمرين، وتهيئة المناخ الملائم لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والصناعية بما يخدم أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

بدوره، ألقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلمة، رحب في مستهلها بالحضور في القنطرة غرب عنوان عام الافتتاحات، ونقطة انطلاق جديدة لمسيرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو المزيد من النجاح والإنجاز.

وأوضح أن هذه المنطقة شهدت خلال عامين فقط رحلة تحول كبرى من التخطيط إلى التنفيذ، حتى أصبحت اليوم واقعاً حياً يُجسد رؤية الدولة المصرية، ويعكس في الوقت ذاته التزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتحويل الطموحات إلى إنجازات.

وأكد: "لقد التزمنا بأن يكون العام العاشر من عمر المنطقة الاقتصادية هو عام الافتتاحات، وجاءت القنطرة غرب لتكون أيقونة هذا العام، ليس فقط بما تضمه من مشروعات صناعية واعدة، ولكن أيضًا بما توفره من فرص عمل لأبناء محافظات القناة وسيناء والدلتا، وما تمثله من خطوة نوعية على طريق إحلال الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية".

وأشار وليد جمال الدين إلى أننا ما كنا لنقف هنا اليوم لولا رحلة طويلة من العمل الدؤوب بدأت بمواجهة تحديات البنية التحتية، مرورًا بالجهود الترويجية المُستمرة، وصولاً إلى ترسيخ الثقة في بيئة أعمال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي هذا الصدد، قدم رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضاً حول الخطوات التي تم إنجازها لتأهيل منطقة القنطرة غرب الصناعية وتحويلها إلى منصة صناعية إقليمية كبرى. كما تناول الخطط الموضوعة لتطوير المنطقة خلال الفترة المقبلة، وكذا حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم جذبها للمنطقة.