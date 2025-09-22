خلال لقائه مع نظيره الكويتي .. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع لأي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأحد، الشيخ عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة في نيويورك.

أشاد وزير الخارجية بمتانة العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والكويت، وما شهدته من طفرة غير مسبوقة في أعقاب الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى خلال العامين الماضي والجاري، مؤكدا تطلع مصر لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المصرية-الكويتية لتعزيز الاستثمارات والمشروعات المشتركة. كما أعرب عن الاهتمام بتوسيع التعاون الثلاثي مع الكويت في القارة الأفريقية بما يخدم التنمية والاستقرار.

وعلى الصعيد الإقليمي، أدان الوزير عبد العاطي العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكداً الرفض القاطع لأي محاولات للمساس بأمن واستقرار دول الخليج. كما جدد الادانة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية، محذراً من التبعات الإنسانية الكارثية لما تمارسه إسرائيل من استهداف للمدنيين وتبنى سياسات ممنهجة للتجويع والتهجير. وشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان النفاذ العاجل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مع مواصلة حشد الدعم الدولي للتوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والعمل المشترك لإنهاء الاحتلال.

وأكد الوزير عبد العاطي التزام مصر الثابت بأمن الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، مشددا على أهمية التنسيق المصري–الخليجي لمواجهة التدخلات الخارجية التي تهدد الأمن القومي العربي.