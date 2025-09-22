رفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 02:32 مساءً - رفعت البعثة الفلسطينية فى لندن العلم الفلسطيني على مبناها، حسبما أفاد موقع "العربية" في شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت بلدية سان دوني بباريس رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وكانت قد أكدت السلطات الفرنسية أن أندورا، التى تقع بين فرنسا وإسبانيا، ستعترف بدولة فلسطين غدا الإثنين، بالتزامن مع المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورغم أن مصادر في حكومة أندورا شددت على أنه "إذا تم اتخاذ أي قرار فسيكون خلال اجتماع الاثنين"، فإن الحكومة كانت قد أعلنت في يوليو نيتها دعم الاعتراف.

وبحسب الإليزيه، فإن أندورا ستنضم إلى فرنسا وأستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا والمملكة المتحدة وسان مارينو في الاعتراف بفلسطين، بعد أن أعلنت معظم هذه الدول رسميًا موقفها بالفعل، وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك دبلوماسي منسق لتعزيز الدعم الدولي لحل الدولتين، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.