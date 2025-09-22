قراران جمهوريان بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية وتخصيص أراض للتنمية الصناعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 02:32 مساءً - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة.
كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 498 لسنة 2025 بتخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة مجتمعات العمرانية الجديدة ، على النحو الآتى:
مساحة ١٣٧٤,٦٧ فدان تقريبًا تعادل ٥٧٧٤٧٦٨م٢ ناحية منطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).
مساحة ٨٦٤,٠١ فدان تقريبًا تعادل ٣٦٢٩٥٦٧م٢ ناحية المنطقة الصناعية مدينة برج العرب الجديدة (منطقة الحرة ٢) بمحافظة الإسكندرية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة ٤٣٣,٧٦ فدان تقريبا تعادل ١٨٢٢١٦٤م٢ ناحية المنطقة الصناعية مدينة برج العرب الجديدة (منطقة الحرة ٣) بمحافظة الإسكندرية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
ونصت المادة الثانية، على أنه :"لا تخل أحكام هذا القرار بأى تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية أو بأى مراكز قانونية سابقة أو أى ملكيات قائمة على أى جزء من قطع الأراضى مخصصة بموجبه".