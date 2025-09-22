قراران جمهوريان بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية وتخصيص أراض للتنمية الصناعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 02:32 مساءً - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 498 لسنة 2025 بتخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة مجتمعات العمرانية الجديدة ، على النحو الآتى: