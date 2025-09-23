النائب هشام الحسيني ربيع: دعم الزراعة والصناعة على رأس أولوياتي بمجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - استخرج النائب هشام الحسيني ربيع، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، كارنيه العضوية، ليبدأ رسميًا ممارسة مهامه البرلمانية تحت قبة المجلس.

وأكد "الحسيني" أن الفترة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا على عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها القطاع الزراعي والصناعي، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.