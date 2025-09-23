وزارة الداخلية تشارك ذوي الإعاقة السمعية الاحتفال بيومهم العالمي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 05:28 مساءً - استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية المختلفة.. وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للصم ولغات الإشارة خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2025م .. فقد إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإحتفاء بتلك المناسبة بتنظيم عدد من الفعاليات على النحو التالى:

قام قطاعى (الأحوال المدنية – الوثائق) بإستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وضعاف السمع الصادر لهم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المُتكاملة بالمجان.

تنظيم زيارات لطلبة مدارس ذوى الإعاقة السمعية وضعاف السمع لتقديم الدعم والمساندة المعنوية لهم ومُشاركتهم إحتفالهم بتلك المُناسبة وإهدائهم هدايا عينيه(شنط مدرسية).

تنظيم رحلة نيلية لعدد من الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وضعاف السمع تنسيقاً والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

كما تم فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وضعاف السمع مجاناً.

هذا وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأشخاص والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص والأطفال ذوى الإعاقة السمعية .. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.