عاجل- «3.8 مليار دولار» في شهر واحد تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى تاريخي في يوليو 2025

أحمد جودة - القاهرة - تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى تاريخي في يوليو 2025

3.8 مليار دولار في شهر واحد

كشف البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت طفرة قياسية خلال شهر يوليو 2025، حيث سجلت نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخ التحويلات.

زيادة بنسبة 26.3% عن العام الماضي

وبحسب البيان، فقد ارتفعت تحويلات يوليو 2025 بمعدل 26.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ بلغت التحويلات في يوليو 2024 نحو 3.0 مليارات دولار فقط.

هذا الارتفاع يعكس النمو المستمر في حجم التدفقات النقدية من العاملين بالخارج لدعم أسرهم والاستثمار في الداخل.

49.7% نمو خلال 7 أشهر

على المستوى التراكمي، أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025 بلغت نحو 23.2 مليار دولار، مقابل 15.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024، بنسبة زيادة قدرها 49.7%.

دلالة اقتصادية إيجابية

تؤكد هذه الأرقام قوة ارتباط المصريين بالخارج باقتصاد وطنهم، وتبرز أهمية التحويلات كأحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي التي تساهم في استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي.