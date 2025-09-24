نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشارك في اجتماع "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة" بالأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع خاص بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة.

حضر الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، وعدد من المسؤولين العرب والأجانب.

شكر للرئيس الفرنسي ودعم لمؤتمر حل الدولتين

استهل رئيس الوزراء حديثه بتوجيه الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته وجهوده لدعم الحقوق الفلسطينية، مشيدًا بقرار فرنسا التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أن مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد بمشاركة فرنسا والسعودية يمثل نقطة انطلاق نحو حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

رفض التهجير والتأكيد على وقف إطلاق النار

جدد مدبولي رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، محذرًا من خطورة اتساع رقعة الصراع إذا استمرت الانتهاكات.

كما شدد على ضرورة دعم الوسطاء الدوليين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وحقن دماء الأبرياء، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

غزة جزء من الدولة الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء أن أي ترتيبات تخص "اليوم التالي" في غزة يجب أن ترتبط بمسار سياسي واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن غزة لا يمكن التعامل معها بمعزل عن الضفة الغربية.

السلاح في يد السلطة الشرعية فقط

شدد مدبولي على أهمية أن يكون الحق الحصري في امتلاك السلاح لأجهزة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن لا دور لحماس أو أي فصيل مسلح في حكم القطاع، مع ضرورة تسليم السلاح للسلطة الشرعية.

بعثة دولية بضمان مجلس الأمن

رحب رئيس الوزراء بوجود بعثة دولية يتم تحديد مهامها من مجلس الأمن، في إطار حزمة سياسية متكاملة تضمن تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة غزة والضفة معًا، وعدم تكريس أي فصل جغرافي أو سياسي بينهما.

استعداد مصري لتدريب قوات الأمن الفلسطينية

اختتم مدبولي كلمته بالإشارة إلى أن مصر بدأت بالفعل إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية، مؤكدًا استعدادها للتوسع في ذلك بدعم المجتمع الدولي، والمشاركة في أي جهود لإنشاء بعثة دولية تعزز عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.