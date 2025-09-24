نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في خدمتك أونلاين.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 أكثر سهولة بفضل القنوات الإلكترونية والرقمية التي وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تمكين ذوي الإعاقة وتوفير خدمات ومميزات تليق بهم وبأسرهم.

الكارت يمثل أداة أساسية للحصول على عدد من المزايا، أبرزها: الإعفاءات الجمركية على الأدوات المساعدة، تخفيضات المواصلات، أولوية في بعض الخدمات الحكومية، والعديد من الحقوق التي تُرسّخ مبدأ العدالة الاجتماعية.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

أتاحت وزارة التضامن أكثر من وسيلة للاستعلام، سواء عبر الهاتف أو الإنترنت أو من خلال مكاتبها الرسمية:

1- الاستعلام عبر الخط الساخن

الاتصال بالرقم 1444.

اتباع التعليمات الصوتية.

إدخال الرقم القومي عند الطلب.

الرد من ممثل خدمة العملاء بموقف الكارت الخاص بك.

2- الاستعلام عبر تطبيق مصر الرقمية

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

اختيار خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

3- الاستعلام من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن عبر الرابط المخصص.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي.

ستظهر حالة الكارت وموعد صدوره ومكان استلامه.

4- الاستعلام بالرقم القومي مباشرة

الدخول إلى الموقع الرسمي لكارت الخدمات المتكاملة.

إدخال الاسم الرباعي والرقم القومي (14 رقمًا).

الضغط على "الاستعلام عن الطلبات".

ستظهر النتيجة موضحة حالة الكارت.

أهمية الكارت

يعد كارت الخدمات المتكاملة خطوة محورية في دعم ذوي الهمم، كونه يوفر لهم ولأسرهم مظلة اجتماعية وخدماتية واسعة، بما ينسجم مع جهود الدولة لتحقيق الشمول الاجتماعي ورؤية مصر 2030.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 أصبح متاحًا بسهولة عبر الإنترنت، الهاتف أو من خلال مكاتب وزارة التضامن. هذه الخطوات تهدف لتيسير الإجراءات على المستفيدين وضمان وصول الخدمة لكل من يستحقها.