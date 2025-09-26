وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع محيى الدين سالم وزير خارجية السودان، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها، ومنوهاً بحرص مصر على التفاعل الإيجابي مع مختلف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.