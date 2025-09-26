الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عدد كبير من الموظفين وطلاب المدارس والجامعات حلول إجازة 6 أكتوبر 2025، باعتبارها العطلة الرسمية الأخيرة في العام، والتي ترتبط بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، تلك الذكرى الوطنية التي تحمل معانٍ عميقة في قلوب المصريين. ويصادف التاريخ الأصلي للعطلة يوم الاثنين 6 أكتوبر، إلا أن التوجهات المعتادة خلال الأعوام الأخيرة تشير إلى إمكانية أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بنقل الإجازة إلى نهاية الأسبوع، وتحديدًا إلى يوم الخميس 9 أكتوبر، لتمتد بذلك فترة الاستراحة حتى يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025.

«الفرحة المنتظرة».. الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وترحلها رسميًا للقطاعين للخميس

الإجازة الرسمية في يوم 6 أكتوبر تُعد مناسبة ينتظرها العاملون في كلا القطاعين العام والخاص، وكذلك الطلاب، كونها راحة مدفوعة الأجر تشمل الجميع. وتشكل هذه العطلة فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس بعد عام مليء بالجهد والعمل أو الدراسة. وتتميز كذلك بأهميتها الرمزية، حيث ترتبط بالذكرى الثانية والخمسين لانتصار الجيش المصري في معركة العزة والكرامة، التي تُعد مصدر فخر للأمة بكاملها.

تشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة قد تمضي في اتباع نهج الأعوام الماضية، بترحيل العطلات الرسمية الواقعة في منتصف الأسبوع إلى أيام الخميس، ما يتيح وقتًا أطول للعائلات للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مطولة، تقلل من ضغط العمل والدراسة وتُعزز من الروابط الأسرية والاجتماعية. ويهدف هذا النهج إلى تيسير تنظيم جداول العمل والدراسة، ومنح المواطنين فسحة أكبر للراحة والسفر والترفيه، خاصة في ظل الإيقاع المتسارع للحياة.

تُعَد إجازة 6 أكتوبر فرصة هامة للموظفين وطلاب المدارس والجامعات على حد سواء، إذ تمثل استراحة ممتازة بعد عام طويل وتتزامن مع مناسبة وطنية تبرز فيها مشاعر الفخر والانتماء. كما تتيح للعديد فرصة للابتعاد عن ضغوط العمل والدراسة، واستعادة النشاط الذهني والبدني. ويعد هذا الجانب من الأهمية بمكان، حيث أشارت دراسات عدة إلى تأثير العطلات الطويلة في تحسين الصحة النفسية والجسدية وزيادة الإنتاجية عند العودة إلى الدراسة أو العمل.

وعلى الرغم من أن الموعد الرسمي للعطلة هو يوم الاثنين 6 أكتوبر، فإن غالبية التوقعات تؤكد أن قرار الحكومة سيذهب إلى نقل الإجازة إلى يوم الخميس 9 أكتوبر، بحيث يحصل المصريون على عطلة تمتد حتى السبت 11 أكتوبر. وهذا ما يجعلها العطلة الطويلة الأخيرة في عام 2025، ما يضفي عليها أهمية خاصة لكثيرين ممن ينتظرون استراحة مطولة قبل نهاية العام.

ورغم الطابع الرسمي للإجازة، إلا أن بعدها الوطني يظل حاضرًا بقوة في وجدان المصريين، حيث تشكل ذكرى انتصار أكتوبر مناسبة لتذكر التضحيات والبطولات، وتجديد العزم على العمل من أجل رفعة الوطن. ولا تقتصر أهمية هذه الإجازة على كونها عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وإنما تتجاوز ذلك لتكون موعدًا سنويًا للترابط الوطني والتقدير الجماعي لما حققته مصر في محطات تاريخية فارقة.

ومع اقتراب شهر أكتوبر، يزداد انتظار المواطنين للقرار النهائي بشأن موعد إجازة 6 أكتوبر، وسط ترقب لإصدار بيان رسمي من مجلس الوزراء يوضح ما إذا كان سيتم ترحيل العطلة إلى نهاية الأسبوع أم ستبقى في موعدها المحدد. وتُشير كل التوقعات إلى أن نقل الإجازة سيمنح المواطنين عطلة متصلة تمثل فرصة مثالية للراحة، واستعادة النشاط، ومشاركة الأهل الاحتفال بروح الإنجاز الوطني الخالد.