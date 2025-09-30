أخبار اليمن : الشيخ جابر يعزي في بوفاة الحاج عبدالقوي الصوفي

دوت الخليج -

الشيخ جابر يعزي في بوفاة الحاج عبدالقوي الصوفي

بعث الشيخ جابر غالب الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة للاخوة نبيل عبدالقوي الصوفي، واخوانه وكافة ال الصوفي بمديرية ميفعه _ عنس بمحافظة ذمار ، في وفاة والدهم الحاج عبدالقوي الصوفي الذي وافاه الاجل بعد حياة حافله بالعطاء في خدمة المجتمع. وفي برقية العزاء عبّر الامين العام المساعد، باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن خالص تعازيه ،وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

