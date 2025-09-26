نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تشارك في إطلاق منصة “دهشور” لدعم المهارات الإبداعية وفرص العمل للشباب في المقال التالي

شهدت قرية دهشور الأثرية بمحافظة الجيزة حفل إطلاق منصة دهشور للمهارات الإبداعية وسوق العمل، التي أسستها مؤسسة يوسف شاهين بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. وتهدف المنصة إلى تمكين صُنّاع الأفلام والمهنيين المبدعين من الشباب، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل في مجالات الفنون والإبداع.

حضر الفعالية الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، الذي نقل تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن المنصة تمثل مبادرة نوعية تربط بين تطوير العمل الفني والإبداعي وبين توفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري.

وأشار عبد الموجود إلى أن الوزارة تدعم مثل هذه المبادرات إيمانًا بأن العمل حق وكرامة إنسانية، ووسيلة للانتقال من المساعدات إلى التمكين الاقتصادي عبر التدريب والتأهيل وتوفير فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الاستثمار في قدرات الشباب وتحويل شغفهم إلى مهن ناجحة يعكس قناعة الدولة بأنهم الثروة الحقيقية لمستقبل مصر.

وأكد أن الفن والثقافة يمثلان قوة اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وتعزيز الهوية الوطنية، مستشهدًا بتجارب ملهمة مثل تأسيس ستديو مصر في ثلاثينيات القرن الماضي، واكتشاف المخرج العالمي يوسف شاهين لموهبة الفنان عمر الشريف، الذي أصبح رمزًا عالميًا بعد أولى بطولاته في فيلم صراع في الوادي.

ووجه الوكيل الدائم في ختام كلمته رسالة للشباب قائلًا: “التطور الدائم هو سر النجاح، فلا تعتبروا الفرصة محطة وصول، بل بداية لمشوار طويل من التعلم والإبداع. بقدراتكم تستطيعون أن تغيّروا مستقبل أسر كاملة وتنيروا قراكم ومدنكم ووطنكم”.

