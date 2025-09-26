نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين: التعليم الهندسي يواجه تحديات خطيرة.. ومصر بحاجة لاستراتيجية وطنية شاملة لمواكبة التطور العلمي في المقال التالي

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن مصر في حاجة ملحّة لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمواكبة التطورات العلمية المتسارعة التي يشهدها العالم، مشددًا على أن غياب تلك الاستراتيجية يعرّض الأجيال القادمة ومكانة مصر التنافسية لمخاطر كبيرة.

وقال النبراوي، في حوار مع برنامج رؤية وطن على شاشة التليفزيون المصري، إن الهندسة المصرية تمتلك تاريخًا عريقًا، حيث لعب المهندسون المصريون أدوارًا ريادية محليًا ودوليًا، غير أن وتيرة التطور العالمي لم تعد تسمح بمزيد من التباطؤ، مضيفًا: «هناك محاولات وتجارب، لكننا نفتقد لاستراتيجية واضحة تُترجم إلى خطوات عملية».

التعليم الهندسي.. التحدي الأكبر

أوضح نقيب المهندسين أن التعليم الهندسي يعد القضية الأخطر في الوقت الراهن، معتبرًا أن كليات الهندسة الحكومية ما زالت قادرة على تخريج أفضل الكفاءات بفضل استثمارات الدولة والأساتذة الكبار، إلا أنه حذّر من اتساع نطاق بعض أشكال التعليم الخاص وغير المنضبط الذي وصفه بـ "المشوّه"، مؤكّدًا أنه يهدد مكانة المهنة ومستقبلها.

وانتقد النبراوي تقليص فرص التعليم الحكومي المجاني لصالح التعليم بمصروفات، قائلًا: «لا يمكن أن يكون التعليم كله بفلوس.. التعليم حق أصيل للمواطن، وتحويله إلى مصدر للربح خطأ جسيم، كما أن التوسع غير المنضبط في التعليم الخاص يهدد النسيج الاجتماعي».

جهود النقابة

وأشار إلى أن نقابة المهندسين طرحت رؤيتها على وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لمعالجة أوجه القصور في منظومة التعليم الهندسي، وقد صدرت بالفعل قرارات فعالة في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن النقابة ستواصل متابعة الملف لضمان تخريج مهندسين على مستوى يواكب التطور العلمي والمهني.

كما شدد على أن التدريب يمثل أولوية قصوى لتعويض قصور العملية التعليمية، موضحًا أن النقابة توفر برامج تدريبية متطورة داخل مصر وخارجها، بعضها شبه مجاني، وتستضيف خبراء مصريين عالميين لنقل خبراتهم إلى المهندسين الشباب.

وفي هذا السياق، كشف تعاون متنامٍ مع الهيئات الهندسية في الصين، حيث من المقرر سفر 50 مهندسًا مصريًا خلال أسابيع للمشاركة في أول دورة تدريبية هناك ضمن بروتوكول تعاون في إطار اتحاد المنظمات الهندسية لدول البريكس.

كما وقّعت النقابة بروتوكولات تعاون مع جامعات حكومية وشركات هندسية كبرى لتوفير التدريب وفرص العمل للخريجين، مؤكّدًا أن النقابة كيان مدني تطوعي يضع خدمة المهنة والمجتمع فوق أي اعتبار.

واختتم النبراوي بتأكيد التزام النقابة بالدفاع عن حق المهندسين في تعليم راقٍ وتدريب متطور، محذرًا من خطورة تخريج أي مهندس غير مؤهل، قائلًا: «وجود خريج واحد غير مؤهل قد يسيء إلى آلاف الخريجين الآخرين، وهذا ما لن نسمح به».