الإعفاء الجمركى للباسبور المصرى يسمح بهاتف محمول واحد لكل مسافر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 03:33 مساءً - قال مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، إن القواعد الجمركية تسمح لكل مسافر مصرى قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفي من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عبر المنظومة قبل مغادرة دائرة الجمارك في المطار.

وأوضح المصدر أن المسافر يمكنه إدخال ما يصل إلى أربعة أجهزة محمولة، على أن يعفى أحدها من الرسوم بينما تطبق الرسوم الجمركية المقررة على الثلاثة الأخرى، وفي حال إدخال خمسة أجهزة أو أكثر، يتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتطبق عليه القواعد المنظمة لعمليات الاستيراد التجاري.

وأضاف المصدر، أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، والتي بدأ تطبيقها منذ نحو تسعة أشهر، مستمرة في تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، بهدف مكافحة الممارسات غير القانونية وضبط السوق.

وأشار المصدر، إلى أن تطبيق المنظومة ساهم في رفع كفاءة الرقابة على الأجهزة المتداولة داخل السوق المصري، وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات، بما يحمي حقوق المستهلكين، ويعزز موارد الدولة من الرسوم الجمركية.

وأكد أن الجهات الحكومية مستمرة في متابعة وتطوير آليات العمل بالمنظومة لضمان المزيد من الانضباط، ومنع أي محاولات للتحايل أو إدخال أجهزة بطرق غير قانونية.