محافظ الغربية: انهيار مصنع المحلة بسبب انفجار غلاية بسبب ماس كهربائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 03:33 مساءً - أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن انهيار مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بالمحلة، بشارع السَرَجة المتفرع من شارع نعمان الأعصر بحي أول المحلة الكبرى، حدث نتيجة ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى.

وأكد محافظ الغربية أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق وجارٍ رفع آثار الانهيار، مع تكليف لجنة المنشآت برئاسة حي أول المحلة لمعاينة المبنى والمباني المجاورة والتأكد من سلامتها الإنشائية.

كما وجّه فرق التضامن الاجتماعي والإغاثة بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة، مشددًا على أن رعاية المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات تأتي على رأس أولويات المحافظة.

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن خالص تعازيه لأسر المتوفين جراء هذا الحادث الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل لهم حتى تجاوز تداعيات الحادث.