أحمد أبو هشيمة يلتقي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أحمد جودة - القاهرة - نشر النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تدوينة أعرب فيها عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أبو هشيمة أن سموه "قائد عظيم بقلب إنسان"، مشيرًا إلى أن حديثه وابتسامته يجسدان أسمى معاني التواضع، وأن محبته لمصر قيادةً وشعبًا كبيرة وواضحة.

وأضاف أبو هشيمة في تدوينته أن هذا اللقاء "كان ملهمًا يترك في القلب أثرًا وفي العقل دروسًا"، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل دائمًا نموذجًا للأخوة والتعاون الوثيق.

كما توجه بالشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، على ما يقدمه من دعم ورعاية، مؤكدًا أن ذلك يعكس عمق العلاقات التاريخية والإنسانية بين البلدين الشقيقين.

