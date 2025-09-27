نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفوجراف.. مجلس الوزراء يستعرض حصاد أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع: استثمارات كبرى وملفات دولية مهمة في المقال التالي

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا يلخص أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، والتي شملت توقيع استثمارات جديدة، مشاركات دولية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات تنموية وصناعية هامة، تعكس حرص الدولة على دفع عجلة التنمية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

استثمارات "إيني" الإيطالية في مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، أن الشركة ستضخ 8 مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الشركة ودورها المحوري في دعم قطاع الطاقة والغاز المصري.

تمثيل مصر في مؤتمر "حل الدولتين" والأمم المتحدة

نيابةً عن رئيس الجمهورية، ترأس رئيس مجلس الوزراء وفد مصر المشارك في مؤتمر "حل الدولتين"، إلى جانب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، مؤكدًا ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام العادل والشامل.

انطلاق مرحلة صناعية جديدة بالقنطرة غرب

شهدت القنطرة غرب انطلاق مرحلة صناعية جديدة باستثمارات صينية وتركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنمية محور قناة السويس باعتباره بوابة صناعية ولوجستية هامة.

تعزيز التعاون المصري السنغافوري

بحث رئيس الوزراء مع مسؤولين سنغافوريين سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار، مع التركيز على جذب رؤوس الأموال إلى قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جاءت أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع لتعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو جذب الاستثمارات الضخمة، تعزيز التعاون الدولي، ودعم القضايا الإقليمية والدولية، بجانب إطلاق مشروعات تنموية وصناعية جديدة تساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.