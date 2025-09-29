العالم اليوم - العراق يعلن فرصا استثمارية بـ 450 مليار دولار في عدة قطاعات

انتم الان تتابعون خبر العراق يعلن فرصا استثمارية بـ 450 مليار دولار في عدة قطاعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 10:20 صباحاً - نقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إعلانه السبت عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات.

ولم يذكر السوداني تفاصيل عن القطاعات المستهدفة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن السوداني "رعى ملتقى العراق للاستثمار الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد"، وأنه "أعلن عن فرص استثمارية بحجم 450 مليار دولار في مختلف القطاعات".

وأكد السوداني خلال افتتاح أعمال ملتقى العراق للاستثمار، الذي يعقد على مدى يومين في بغداد أن حجم الاستثمارات الفعلية تجاوز 100 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر خاص لعرض الفرص الاستثمارية المتعلقة بمشروع "طريق التنمية"، الذي وصفه بأنه الأوسع في المنطقة.