الأهلي يفرض السرية على تدريبات الفريق قبل مواجهة الزمالك فى القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - قرر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادى الأهلى، فرض السرية على تدريبات فريقه اليومية باستاد مختار التتش من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة بالدوري.

ويعكف النحاس على مشاهدة مباريات الزمالك؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري.

وفاز الأهلى على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة لـ مسابقة الدوري المصري.

ويرغب عماد النحاس فى الوقوف على تشكيلة الفريق الأبيض، لاسيما أن البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك أجري تغييرات عديدة على تشكيلة أبناء ميت عقبة.

وفرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تصحيح مسار المارد الأحمر بعد سلسلة من التعثرات من إنطلاق المسابقة.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 9 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 3 مرات وتلقيه خسارة من بيراميدز.

وطالب عماد النحاس لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة تحقيق الانتصار للعودة للسباق على القمة للحفاظ على درع الدوري داخل القلعة الحمراء.