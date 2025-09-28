نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: الزمالك متصدر رغم الأزمات.. وتكتيك القمة يعتمد على دور السعيد ودونجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك لازال متصدرًا لبطولة الدوري المصري رغم كم الأزمات التي تحاصر النادي خصوصا عدم صرف المستحقات الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن تلك الازمات معتادة داخل القلعة البيضاء على مر السنوات الماضية.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: بالتأكيد الجانب المالي مهم، ونادي الزمالك منح اللاعبين شهرة كبيرة، وأي لاعب عقده يتضاعف بمجرد الانضمام لصفوف الفريق، والنادي له فضل كبير على العديد من الأسماء.

وأضاف: كنا نحصل على عقود مالية قليلة للغاية، ولم يتجاوز راتبي 120 جنيه، والآن هناك لاعبين تحصل على مقدمات عقود بملايين، ورغم ذلك النادي يقوم بصرف المستحقات فور توافر الأموال واللاعبين عليها ان تصبر على الزمالك في تلك الأزمة.

وواصل: يانيك فيريرا المفترض أن يقوم بتعريف لاعبيه مزايا لاعبي الأهلي جيدًا خصوصا تريزيجيه وبنشرقي وغيرهم، ونفس الكلام سيقوم به عماد النحاس الذي سيقوم بدراسة الأمر جيدا وتحديد مواطن القوة والضعف.. ومواجهة القمة تشهد الروح العالية والتكتيك يكون على أعلى مستوى بين الفريقين.

وأكمل: لدي تحفظ على مكان عبدالله السعيد، يجب أن يتواجد في مركز 10، ولكن الأزمة هي وجود دونجا فقط، واحمد حمدي عائد من اصابة طويلة، والسعيد يبذل مجهود غير طبيعي في المستطيل الأخضر، وتخيل لو وفر مجهوده في مركز 10 فقط، فسيكون تأثيره كبير داخل الملعب، ومحمد شحاتة أيضا يجيد اللعب في مركز 8 و10. ووسط الملعب دائما يكون له دور كبير في مباريات القمة.

وتابع: يانيك فيريرا لديه القدرة على التعامل بشكل جيد، والتعادل أو المكسب سيكون في صالح الزمالك، بينما يرغب الأهلي في تحقيق الانتصار، والتشكيل الاقرب "صبحي، بن تايك، عمر جابر، محمد اسماعيل، حسام عبدالمجيد، دونجا، ناصر، السعيد، الفينا، شيكو بانزا، عدي الدباغ"..

وأكمل: اتمنى ان يلعب دونجا بجوار لاعب أخر ارتكاز مثل أحمد ربيع مع عبدالله السعيد في خط الوسط في مركز 10.

وأتم: اتمنى فوز الزمالك على الأهلي، بهدف نظيف.